Zeugin beobachtete unbekannte Männer : Einbrecher stehlen Tresor mit zwei Pistolen und Geld aus einer Wohnung

Dinslaken Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen der Wohnung.

Einbrecher drangen am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 11.30 und 15.20 Uhr in eine Wohnung an der Hans-Böckler-Straße ein. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem einen Tresor, in dem sich Bargeld und zwei Pistolen (Smith & Wesson und GSR) befanden, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine Zeugin beobachtete in dem Mehrfamilienhaus zwei unbekannte Personen, die möglicherweise mit dem Einbruch zu tun hatten. Von beiden Männer liegen Personenbeschreibung vor. Danach sind sie etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, sie trugen dunkle Kapuzenpullis (Kapuzen in das Gesicht gezogen) und blaue Jeans. Einer der Männer trug einen goldenen Ring an der rechten Hand. Beide wurden als Südländer beschrieben.