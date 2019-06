Auf Fahrrad geflüchtet : Mann zeigt sich einer Frau nackt am Tenderingssee

Hünxe Frau schreit Exhibitionisten an, der daraufhin Reißaus nimmt.

Ein Unbekannter zeigte sich am Samstag gegen 13 Uhr einer 49-jährigen Dinslakenerin in schamverletzender Weise. Wie die Polizei mitteilt, trat der Mann plötzlich nackt aus einem Gebüsch im nördlichen Bereich des Tenderingssees, nahe der Hindenburgstraße. Nachdem die Dinslakenerin den Mann angeschrien hatte, verschwand dieser wieder im Gebüsch und flüchtete kurze Zeit später auf einem Fahrrad in Richtung Hindenburgstraße. Von dem Exhibitionisten liegt eine Beschreibung vor: zirka 60 Jahre alt, west- oder osteuropäisch, etwa 1,78 Meter groß, kräftige Figur mit Bauchansatz. Auf seiner Flucht trug er eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Basecap. Als Fluchtfahrzeug nutzte er ein dunkles Herrenrad. Die Polizei fragt: Wer hat den Mann ebenfalls gesehen beziehungsweise wurde möglicherweise ebenfalls durch ihn belästigt? Zeugen melden sich bei der Polizei in Hünxe, Telefon 02858 918100.