Buchtipp : Der Täter als Opfer: hochklassiger Krimi

Die 1942 in Oberösterreich geborene Schriftstellerin Evelyn Grill wurde den RP-Lesern schon 2016 mit ihrem ebenso eindrucksvollen wie bedrückenden Liebes- und Gesellschaftsroman „Immer denk ich deinen Namen“ vorgestellt.

Er ist sich zunächst keiner Schuld bewusst, doch allmählich kommen Erinnerungen zurück an die Drangsalierungen durch den Opa, an dessen Einflüsterungen, Ermahnungen und schließlich Befehle, seine Oma zu beseitigen. Dem Leser wird rasch klar, dass der hochbegabte junge Musiker durch den brutalen Drill des Großvaters und die erzwungene soziale Isolation emotional ein Kind geblieben ist und so ein leichtes Opfer der seelischen Manipulation durch den Großvater werden konnte. Mehr soll hier über den oder die wirklichen Täter nicht verraten werden. Für Wolfgang, der das Geschehene seelisch nicht recht aufarbeiten kann, bleibt am Ende nur die Hoffnung, bald irgendwo wieder Klavier spielen zu können.