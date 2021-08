Stadtentwicklung in Radevormwald : Regierungspräsidentin überreicht weiteren Bescheid für Innenstadt

Radevormwald Gisela Walsken hat 65 Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt zirka 73 Millionen Euro an 48 Städte und Gemeinden des Regierungsbezirks übergeben. Auch die Bergstadt profitiert von diesen Förderungen.

Im Jubiläumsjahr – 50 Jahre Städtebauförderung – hat Regierungspräsidentin Gisela Walsken am Donnerstagvormittag 65 Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt zirka 73 Millionen Euro an 48 Städte und Gemeinden des Regierungsbezirks übergeben. „Die Städtebauförderung hat in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, welch bedeutenden Beitrag für die Daseinsvorsorge, den Zusammenhalt und die Lebensqualität sie vor Ort leistet. Ich freue mich, dass diese Erfolgsgeschichte mit einer Vielzahl an geförderten Maßnahmen auch in diesem Jahr fortgesetzt wird“, betonte die Regierungspräsidentin. Das Erfolgsmodell der Bund-Länder- Städtebauförderung gibt es seit 1971.