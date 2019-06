Es herrschte Hochbetrieb : Zeche, Kunst und sozialer Treffpunkt

Das Bildnis des Bergmannes entstand während des Parkmarktes, geschaffen wurde es von den Sprayern Julian Schimanski (hinten) und Mehmet Dogan. Sie wollten etwas schaffen, das thematisch zum Bergwerk passt. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Der Parkmarkt im Bergpark Lohberg lockte wieder zahlreiche Besucher in den Dinslakener Stadtteil, die hier ganz besondere Angebote zu sehen bekamen. Eingenommene Gelder fließen in die Projektarbeit vor Ort.

Bei sommerlichem Wetter herrscht rund um den Wasserturm des ehemaligen Bergwerks Lohberg Hochbetrieb. Zum Parkmarkt sind viele Menschen in den Bergpark gekommen, um den besonderen Flohmarkt mitzuerleben. An 60 Ständen bieten die Händler hier ihre Waren an. „Ich bin mit dem Parkmarkt sehr zufrieden“, sagt Jule Osten. Die Künstlerin hat den besonderen Flohmarkt im Bergpark von der Idee her angestoßen und kommt zu jeder Veranstaltung wieder vorbei. „Wir haben natürlich sehr viel Glück mit dem Wetter“, sagt sie mit Blick in den strahlend blauen Himmel. Und so kommen viele Besucher im Bergpark vorbei. Für die gibt es hier allerdings weitaus mehr zu sehen, als nur einen gewöhnlichen Flohmarkt.

Rund um den Stand des Jugendquartiersmanagement des Deutschen Kinderschutzbunds (DKSB) in Lohberg sind an Pfählen aufgehängte Bilder zu sehen. „Die haben unsere Jugendlichen mit einem Lohberger Künstler gemalt“, erklärt Fatih Yildiz vom Jugendquartiersmanagement, der sich gemeinsam mit den jungen Menschen um den Stand kümmert. Die Bilder zeigen Motive wie den Förderturm und sind in der Werkstatt für die Jugendlichen des Jugendquartiersmanagements entstanden. Außerdem gibt es an dem Stand aufgearbeitete Kauenkörbe zu kaufen. „Durch die Aufräumarbeiten haben wir noch einige Kauenkörbe gefunden. Es gibt einige Menschen, die ganz gerne noch so etwas hätten“, berichtet Fatih Yildiz. Dementsprechend beliebt bei etlichen Besuchern des Parkmarktes sind die Überbleibsel aus dem Betrieb der Zeche Lohberg.

Jugendliche vom DKSB-Jugendquartiersmanagement an ihrem Stand. Foto: Martin Büttner

Info Besonderheiten des Parkmarkts Keine Standgebühren Beim Flohmarkt um den Wasserturm zahlen die Händler keine Standgebühren. Stattdessen bringen sie eine selbst gemachte Essensspezialität mit. Diese werden auf einer großen Tafel gesammelt und können dann von den Besuchern gekauft werden. Spezialitäten Lokale Spezialitäten gibt es auch an den Ständen. So bot Räucherfischmann Adem Üzüm, der seit seinem achten Lebensjahr angelt, seine selbst geangelten und selbst geräucherten Fische an seinem Stand an.

Allerdings geht es an dem Stand auch um etwas anderes. „Es ist wichtig, dass die Jugendlichen auch Kontakte mit Menschen hier haben, mit Menschen sprechen, handeln und versuchen, etwas zu verkaufen“, sagt Fatih Yildiz. Es geht auch um einen Blick über den Tellerrand des normalen Alltags in Lohberg hinaus. Das Geld, das an dem Stand zusammenkommt, soll dann wieder in die Arbeit des DKSB mit den Jugendlichen vor Ort fließen.