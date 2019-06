Brand in Duisburger Niederrhein-Therme : Sauna und Saline abgebrannt – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Nach dem Brand in der Niederrhein-Therme im Revierpark Mattlerbusch: Im Vordergrund ist das zerstörte Gradierwerk zu erkennen, dahinter die Blocksauna, von der nicht mehr viel übrig geblieben ist. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Ein Großbrand hat in der Nacht zu Montag eine Blocksauna im Außenbereich der Niederrhein-Therme sowie einen Teil des Gradierwerks zerstört. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Am Dienstag ist die Therme wieder geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert. In der Niederrhein-Therme in Röttgersbach stand die finnische Kelo-Blocksauna in Flammen. Da die Therme um 23 Uhr schließt, befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr in der Anlage. Nach Angaben der Feuerwehr brannte zudem das Gradierwerk – im Volksmund Saline genannt – auf einer Länge von 15 Metern. „Das war schon ein großes Feuer“, sagte Christian Umbach, Einsatzleiter der Feuerwehr Duisburg.

Die Feuerwehr konnte durch ihre Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern. Anwohner waren von dem Brand nicht betroffen. Brandermittler der Polizei und ein Sachverständiger nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Dabei begutachteten sie den Brandort, nahmen Proben von Schutt und Asche und befragten Zeugen. Befragungen brachten den Hinweis, dass sich kurz vor der Brandentstehung gegen 23 Uhr eine größere Gruppe Jugendlicher im Bereich der Saline aufgehalten haben soll. Teile der Gruppe sollen in ein Auto unbekannten Fabrikats gestiegen sein, das auf einem Parkplatz in Brauhausnähe stand, und hätten sich sich in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0203 2800.

Auf einer Länge von rund 15 Metern ist das Gradierwerk völlig niedergebrannt. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

INFO Gradierwerk sollte eigentlich saniert werden Unterschriften Mit dem Brand sind die Sanierungspläne für das Gradierwerk nun erst einmal obsolet geworden. Ein Sturm hatte die Saline bekanntlich im Jahr 2015 außer Gefecht gesetzt. Der feine Sprühnebel mit salzhaltigen Aerosolen, der hier normalerweise entsteht, soll eingeatmet werden und so eine eine befreiende Wirkung auf die oberen Luftwege haben. Wie berichtet waren bereits rund 6000 Unterschriften von Anhängern der Saline gesammelt worden, die sich für eine Sanierung einsetzten. Kosten Die Sanierung sollte mit rund 500.000 Euro zu Buche schlagen. Der unbrauchbar gewordene Schwarzdornreisig, aus dem das Gradierwerk zu großen Teilen besteht, hätte als Sondermüll entsorgt werden müssen.

Am Montagvormittag herrschte wenige Meter neben dem mit rot-weißem Band abgesperrten Brandbereich schon wieder reges Treiben in der Außengastronomie des Salinenbüdchens. Das Büdchen blieb unversehrt. „Das ist schon schlimm. Erst der Gestank, und die Aufräumarbeiten werden sicher auch noch eine Weile dauern“, meinte die freundliche Bedienung des Salinenbüdchens.

Bei strahlendem Sonnenschein waren schon einige Tische besetzt – das Feuer war natürlich das Gesprächsthema. Mit Blick auf das, was von der Blocksauna und der Saline noch übrig geblieben ist, schlürften die Besucher ihren Kaffee. „Ich habe gar nichts davon mitbekommen, obwohl ich in der Nähe wohne“, sagt ein Mann, dem das Köpi bereits schmeckt.

„Ich bin froh, dass niemandem etwas passiert ist“, sagte Jürgen Hecht, Geschäftsführer Freizeitmetropole Ruhr. „Das ist das Wichtigste. Alles in allem ist der Schaden aber nicht so schlimm, wie man denkt, wenn man diesen riesigen Brandherd sieht.“ Das „Herz der Anlage“ sei nicht beschädigt worden, die Therme und die Becken seien in Ordnung.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 10 Bilder Brand in Duisburger Niederrhein-Therme.

Nach Angaben von Thermen-Sprecherin Sandra Blat y Bränder hatten noch am Montag viele Helfer gearbeitet, um die Spuren des Brandes zu beseitigen und den Saunagarten wieder so herzurichten, dass die Therme am Dienstag wieder geöffnet hat – natürlich mit Ausnahme der Kelo-Sauna.

Die Betreiber weisen darauf hin, dass der für Freitag, 21. Juni, geplante Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Saunasommer-Abende“ wie geplant stattfindet. Die Therme hat an diesem Tag bis Mitternacht geöffnet.

(mba/crei/see/mtm)