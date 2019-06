Öffentliches Grün : Masterplan Stadtnatur nutzen

Dinslaken Dinslakener Grüne fordern Verwaltung auf, Fördergelder zu beantragen.

Die Grünen in Dinslaken fordern die Stadtverwaltung auf, Fördergelder aus dem am 6. Juni veröffentlichten „Masterplan Stadtnatur“ des Bundesumweltministeriums zu nutzen. Laura Bieder, Sprecherin der Partei: „Die Bundesregierung ist nun endlich dem Koalitionsvertrag nachgekommen, Kommunen bei ihren klimapolitischen Aufgaben stärker zu unterstützen: Auf Grundlage der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt und der ‚Deutschen Anpassungsstrategie an die Folgen des Klimawandels‘ wurden 26 mögliche Maßnahmen vorgestellt. Nun liegt es an der Stadt, die Arbeits- und Finanzhilfen des Bundes auch zu nutzen.“