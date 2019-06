Starke Kritik an der Stadt : Schwächung der Gymnasien – CDU und Stadt Dinslaken im Schul-Streit

Dinslaken Die CDU-Fraktion im Dinslakener Stadtrat kritisiert die aktuelle Schulpolitik. Nach Ansicht der Christdemokraten werden die Gymnasien durch die Stadt systematisch geschwächt. Natascha Kopsa, schulpolitische Sprecherin der Christdemokraten, bezieht Stellung: „Durch die Begrenzung der Zügigkeit der Gymnasien auf jeweils drei Züge stehen deutlich zu wenig Plätze an Dinslakener Gymnasien zur Verfügung.

Die Stadt Dinslaken weist das zurück: „Die Unterstellung der CDU, dass die Stadt die Gymnasien systematisch schwäche, ist falsch und ignoriert offenbar die Realität“, teilt Sprecher Marcel Sturm zu den Vorwürfen mit. Eine Kooperation der Schulen zur Ermöglichung weiterer Leistungskurse in den Oberstufen sei für die Stadt von großem Interesse. Man habe die Schulen gebeten, ein gemeinsames Konzept dafür zu entwerfen. Möglicherweise entstehende Fahrtkosten wolle man prüfen, und ebenso auch die Frage, „ob für die 16 betroffenen Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren tatsächlich Taxen eingesetzt werden müssen oder ob teilweise eine Nutzung des Fahrrades oder der öffentlichen Verkehrsmittel in Betracht kommt“.

Auch die CDU-Kritik an der Begrenzung der Gymnasien auf drei Eingangsklassen weise die Stadtverwaltung „in aller Deutlichkeit zurück“, führt Sturm weiter aus: „Der Stadtrat hat die Begrenzung mehrheitlich beschlossen.“ Damit sei die Erwartungen verbunden, dass mehr Familien sich von Anfang an für die Gesamtschulen entscheiden und weniger Kinder nach einem Start an Realschule oder Gymnasium später wechseln müssen.

„Die Stadtverwaltung sieht in der Frage der Bildung einen bedeutenden Schwerpunkt ihrer Arbeit. Die seit Jahren und auch in Zukunft weiterhin betriebenen umfangreichen und systematischen Investitionen in die Schulen und in weitere Bildungseinrichtungen in der Stadt sind ein Beleg dafür“, heißt es seitens der Stadt.