Anmeldungen sind noch möglich : Rundgang über das ehemalige Zechengelände

Die Zechenwerkstatt auf dem Gelände des Bergwerks Lohberg. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Bei den Gästeführungen wird Dinslakener Stadtgeschichte lebendig. Auch ein Zimmermann hat etwas zu berichten und erzählt so manche Anekdote.

Weiter geht es mit den Gästeführungen am Montag, 5. September, von 18 bis 19.30 Uhr mit dem „Zimmermann auf der Walz – Heinrich Schlitzohr“. Er ist ein Mensch, der im Rahmen seiner Walz nicht nur in Deutschland herumgekommen ist.

Dabei ist ihm so manche Redensart untergekommen und er hat festgestellt, dass die Verwendung heutzutage nicht unbedingt mit dem Ursprung der Redensart übereinstimmen muss. So berichtet der Zimmermann auf der Walz, dargestellt von Gästeführer Eduard Sachtje, bei einem Rundgang, wo er die Redewendungen kennengelernt hat und was sie bedeuten. Eine spannende Führung in eine Zimmermannsvergangenheit, in der die Teilnehmer*innen erfahren, woher beispielsweise die Redensarten „Kurve kratzen“, „schreib‘s Dir hinter die Ohren“, „blau machen“ oder „ich werde Dir gleich auf‘s Dach steigen“ kommen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Treffpunkt ist an der Stadtinformation am Rittertor.

Am Mittwoch, 14. September, gibt es eine Planwagenfahrt von der Wassermühle in Hiesfeld parallel zum Bachlauf des Rotbachs bis zum Zusammenfluss von Rot- und Schwarzbach. Von dort geht es durch die Kirchheller Heide zum Weihnachtssee und zum Heidesee, bevor es am „Kompetenzzentrum Wald“ auf dem Heidhof die Möglichkeit zum kostenlosen Besuch einer naturwissenschaftlichen Ausstellung und des Kiosks gibt.

Nach diesem 30-minütigen Aufenthalt geht die Fahrt weiter über Oberlohberg zurück zur Wassermühle nach Hiesfeld. Während der Fahrt, die von 14 bis 17 Uhr dauert, erhalten die Teilnehmenden Informationen über Flora, Fauna und Geographie. Die Teilnahmegebühr beträgt 19,50 Euro pro Person.

Zu einer „Architektonischen Führung über das ehemalige Zechengelände“ lädt Gästeführerin Anja Sommer für Sonntag, 18. September, von 15 bis 16.30 Uhr ein. Die Vorstellung der Gesamtanlage und der Einzelgebäude der Zeche Lohberg als herausragende Zeitzeugnisse der Industriearchitektur des 20. Jahrhunderts sowie der Wandel des Geländes durch die aktuellen Baugeschehnisse und Neuplanungen bilden die thematischen Schwerpunkte dieser 90-minütigen Führung. Auf einzelnen Wegstationen werden einerseits die baulich-technischen Besonderheiten und Baustile der denkmalgeschützten Gebäude in ihrem historischen Kontext erläutert. Andererseits erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die derzeitigen Fertigstellungen, über die Umbauten im Kreativquartier und die sonstigen Planungen und Projekte auf dem Gelände. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person. Treffpunkt ist an der Hünxer Straße 374 am ehemaligen Haupteingang zur Zeche.

Verbindliche Anmeldungen in der Stadtinformation am Rittertor unter der Telefonnummer 02064 66-222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de.

(RP)