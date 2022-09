Auch Saatgutbibliothek gewünscht : Grüne wollen Stadtbücherei Dinslaken zum „Haus der Bildung“ machen

Dinslaken Nach dem Umzug des Bürgerbüros ließe sich die Stadtbibliothek gut erweitern. Attraktiv wären erweiterte Öffnungszeiten von montags bis sonntags.

Zusätzlich regen die Grünen an, das Angebot der Stadtbibliothek um eine Saatgutbibliothek zu erweitern. Ein solches Angebot gebe es bereits in einigen Städten, so etwa in Neukirchen-Vluyn. Dinslaken sei mit seinen mit vielen Hobbygärtnern und jungen Familien ein idealer Standort für Verleihmöglichkeiten von Saatgut oder nützlichen Werkzeugen, die oft zu teuer für einmalige Anschaffungen sind.