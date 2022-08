Auf der Brinkstraße : Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Dinslaken

Zwei Auto-Fahrerinnen warteten vor einer roten Ampel. Ein 57-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Eine 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Brinkstraße in Hiesfeld ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzten.

Eine 29-jährige Frau aus Oberhausen befuhr gegen 17.20 Uhr die Brinkstraße in Richtung Oberhausen und wollte nach links in die Schlossstraße ab biegen. Hinter ihr fuhr eine 26-jährige Frau aus Dinslaken in gleicher Richtung. Als beide an der Rotlicht zeigenden Ampel warteten fuhr ein 57-jähriger Mann aus Dinslaken, vermutlich aufgrund einer kurzfristigen Unaufmerksamkeit, auf den Pkw der 26-Jährigen auf und schob ihn auf den davor stehenden Pkw der 29-Jährigen.