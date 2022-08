Natur in Düsseldorf : Das Gartenamt bietet im August Führungen an

Das Gartenamt bietet im August Führungen an

Natur in Düsseldorf

Am 17. August geht es in den Grafenberger Wald. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Themen der Rundgänge sind beispielsweise die naturnahe Forstwirtschaft im Grafenberger Wald, Waldbaden und eine App zur Pflanzenbestimmung.

In der Reihe „Unterwegs im Grünen“ lädt das Garten-, Friedhofs- und Forstamt der Stadt wieder zu Führungen im August ein. Interessierte Düsseldorfer können sich jetzt zu den Spaziergängen anmelden.



Volmerswerther Deich „Flora Incognita“ ist eine Smartphone-App, mit der sich unterwegs Pflanzen bestimmen lassen. Wie das funktioniert und welche Arten auf den bunten Wiesen auf dem Volmerswerther Deich zu finden sind, erklärt Stefanie Egeling am Dienstag, 16. August, 18 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich an der Fleher Brücke, auf der Düsseldorfer Rheinseite. Interessierte werden gebeten, ein Smartphone mitzubringen und sich die App „Flora Incognita“ vorab herunterzuladen. Zu der Führung sind keine Hunde gestattet.