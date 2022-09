Sondersitzung des Rates am 19. September : Bürgermeisterin fordert Transparenz in der Freibad-Debatte

Dinslaken Die Bürgermeisterin steht zu 100 Prozent hinter den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung zur Nachnutzung des Freibad-Areals in Hiesfeld. Die Stadtwerke sollen in einer Sondersitzung des Rates ihre Pläne auf den Tisch legen.

In die Debatte zur künftigen Nutzung des ehemaligen Freibadgeländes in Hiesfeld soll Transparenz für alle Beteiligten gebracht werden. Das fordert Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und lädt für Montag, 19. September, 19 Uhr, zu einer Sondersitzung des Stadtrates in der Kathrin-Türks-Halle ein. Dort sollen die Stadtwerke ihre Pläne zur Nachnutzung des Areals öffentlich machen. Dabei soll ein Abgleich der Informationen aller Beteiligten im Stadtrat stattfinden, Fragen der Bürgerinnen und Bürger an die Politik und an die Stadtwerke sollen beantwortet werden.