Football in Duisburg : RP Online verlost Tickets für Rhein Fire gegen Leipzig Kings

Rhein Fire im Angriff. Am Sontag ist es wieder so weit. Foto: Rhein Fire/Martin Wagner

Duisburg Zum letzten Heimspiel der Saison gegen die Leipzig Kings am Sonntag, 4. September, lädt Rhein Fire noch einmal in die Duisburger Schauinsland-Reisen Arena ein. Nach drei Siegen in Folge gegen Istanbul Rams, Frankfurt Galaxy und Cologne Centurions wollen die Footballer in der European League nun ein weiteres Mal erfolgreich sein

Kickoff ist um 15 Uhr, aber schon vorher ist wieder Partytime. Vor dem Stadion gibt es wieder Food Trucks, Getränkestände, Verkaufsstände – insbesondere mit Rhein Fire Merchandise, Bullenreiten, eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr.

Aktuelle Informationen zu den Spielen und zum Team finden sich auf der Homepage von Fire, die unter www.rheinfire.eu erreichbar ist. Dort können auch Tickets für die Heimspiele der Footballer erworben werden.

Mit etwas Glück können Sie aber auch gratis dabei sein. RP Online und Rheinische Post verlosen in Zusammenarbeit mit Rhein Fire wieder fünfmal zwei Tickets und zweimal zwei Karten für Business Seats für die Begegnung gegen die Leipzig Kings.

Mitmachen und gewinnen! Wer am heutigen Donnerstag, 1. September, bis 24 Uhr unter 01379 88 67 11 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

(RP)