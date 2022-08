Angebot für Jugendliche : Jugendzentrum Lux bietet Schauspielkurs an

Das Lux an der Turmstraße startet einen neuen Kurs für Nachwuchsschauspieler. Foto: Joachim Preuß

Ratingen (RP) Das Jugendzentrum Lux, Turmstraße 5, bietet allen Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspielern mit der „Acting Class“ wieder einen neuen Schauspielkurs an. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 7. September, richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren und findet einmal wöchentlich mittwochs von 18 bis 21 Uhr statt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Verlauf des Kurses werden die Teilnehmenden verschiedene Rollen kennenlernen, die Kunst des Improvisierens erfahren und ihre schauspielerischen Fähigkeiten ausbauen. Am Ende entsteht eine Aufführung in Form eines Theaterstücks, Musicals oder Films.

Dieser im Rahmen des Ratinale Medienprojektes entstandene Schauspielkurs wird wie immer von dem erfahrenen Schauspieler und Regisseur Stefán van Cassenberg geleitet. Für Unentschlossene bietet sich bei den ersten Treffen natürlich die Möglichkeit, sich unverbindlich zu informieren und mehr über den Kurs und seine Vorgehensweise zu erfahren. Ein späterer Einstieg in den Kurs ist natürlich auch möglich.