Aus für Bestattungswald am Lindhagenweg : Klage abgewiesen: Kein Friedwald in Hünxe

Nun ist es rechtskräftig: Am Lindhagenweg in den Testerbergen wird es keinen Bestattungswald geben. Foto: Stephan Büllesbach

Hünxe Der Kreis Wesel hat der Gemeinde Hünxe den Betrieb eines kommunalen Friedhofes in Form eines Bestattungswaldes am Lindhagenweg versagt. Und dabei bleibt es.

Jetzt ist es rechtskräftig: Einen Friedwald wird es am Lindhagenweg in Hünxe nicht geben. Nach der Urteilsverkündung zeigte sich Bürgermeister Dirk Buschmann enttäuscht. „Leider ist das Gericht dem Vortrag der Gemeinde Hünxe nicht gefolgt und hat unsere Klage zurückgewiesen. Ich bin sehr enttäuscht, dass es in Hünxe keinen Bestattungswald am Lindhagenweg geben wird.“

Der Rat der Gemeinde Hünxe hatte im Juli 2016 beschlossen, im Bereich Lindhagenweg als Friedhofsträger einen Bestattungswald anzulegen, in dem die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen unter Bäumen beigesetzt wird. Der Friedhof sollte von einem Dritten betrieben werden. Der für die Genehmigung eines kommunalen Friedhofs zuständige Kreis Wesel versagte der Gemeinde Hünxe den Betrieb eines kommunalen Friedhofes in Form eines Bestattungswaldes am Lindhagenweg. Begründet wurde die Ablehnung des Antrages damit, dass der Landschaftsplan als Vorschrift des öffentlichen Rechts dem Vorhaben an der geplanten Stelle entgegenstehe.