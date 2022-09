Voerde spart Energie : Wassertemperatur geht im Hallenbad runter, die Preise rauf

Voerde Keine Warmbadetage mehr, keine Sauna – um Energie zu sparen senkt die Stadt Voerde im Hallenbad die Wassertemperatur. Der Eintritt verteuert sich.

Besucher des Voerder Hallenbades müssen sich auf niedrigere Wassertemperaturen und höhere Preise einstellen. Um Gas einzusparen hat die Stadt in Absprache mit den Fraktionen im Arbeitskreis Sport und Kultur eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen. Ab Montag, 5. September, werden im Hallenbad Voerde keine Warmbadetage mehr angeboten. Darüber hinaus wird die Wassertemperatur in den Becken des Hallenbades, mit Ausnahme des Lehrschwimmbeckens, dauerhaft um zwei Grad Celsius abgesenkt. Die Sauna im Hallenbad Voerde wird nicht mehr in Betrieb genommen.