Beate Stock-Schröer Spitzenkandidatin : Grüne blasen zum Endspurt

Zur Hauptversammlung trafen sich Dinslakener Grünen im Ledigenheim in Lohberg. Foto: ng

Dinslaken Dinslakener Grüne stimmen sich auf den Endspurt im Wahlkampf ein. Bundestagsabgeordneter Anton Hofreiter kommt im August nach Dinslaken.

Der Grüne Ortsverband in Dinslaken hat in seiner Jahreshauptveresammlung m Ledigenheim Lohberg den alten Vorstand mit großer Zustimmung für die nächsten zwei Jahre im Amt bestätigt.

Lediglich die bisherige Sprecherin Laura Bieder trat nicht mehr an. Sie kandidiert nun in Duisburg bei der Stadtratswahl auf Listenplatz 7 und wurde bereits in der Mitgliederversammlung im Juni im Dachstudio verabschiedet. Zum neuen Vorstand gehören Patrick Voss als Sprecher, Niklas Graf als politischer Geschäftsführer, Jonas Wischermann als Kassierer sowie Jana Zöllner, Chris Reimann und Stefanie Weyland als Beisitzer und Besitzerinnen. Zur neuen Sprecherin wurde die bisherige Beisitzerin, aktuelle Spitzenkandidatin und ehemalige Sprecherin der Partei, Beate Stock-Schröer gewählt.