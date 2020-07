Baggereinsatz am frühen Morgen : Defektes Kabel sorgt in Hiesfeld für Stromausfälle

Irritiert waren manche Anwohner in Hiesfeld von dem nächtlichen Stromausfall. Denn nicht alle Stromquellen in einer Wohnung waren betroffen. Foto: dpa, Franziska Koark

Dinslaken Irritierender Stromausfall in Hiesfeld: Nicht jeweils das ganze Haus war betroffen, sondern nur einzelne Wohnungen und dort sogar vielleicht nur das Licht, aber nicht der Herd. Die Stadtwerke schickten in der Nacht den Bagger raus.

Zu vereinzelten Stromausfällen kam es in der Nacht zu Montag in Hiesfeld. Im verkehrsberuhigten Bereich der Sterkrader Straße zwischen Friedenstraße und Marschallstraße mussten die Stadtwerke Dinslaken ein defektes Kabel reparieren. Für die Anwohner irritierend: Nicht jeweils das ganze Haus war betroffen, sondern nur einzelne Wohnungen, dort sogar vielleicht nur das Licht, aber nicht der Herd. Die technische Erklärung: Hausanschlüsse erhalten von den Stadtwerken Dinslaken Drehstrom mit drei Phasen. In großen Häusern, wie sie in Hiesfelds Geschäftsstraße stehen, werden die stromversorgten Geräte vom Licht bis zum Durchlauferhitzer auf alle drei Phasen verteilt, um die Stromversorgung gleichmäßig zu entlasten. Nun war eine der drei Phasen auf Höhe des Hauses Sterkrader Straße 260 defekt. Die Geräte, die über die anderen beiden Phasen versorgt werden, liefen weiter.