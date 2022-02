37-Jähriger hatte noch Farbe an den Händen : Polizei in Dinslaken fasst Sprayer

Der Sprayer stritt die Tat ab. Aber die Farbe an seinen Händen war die gleiche, mit der er eine Wand „verziert“ hatte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jan Woitas

Dinslaken Einen Sprayer hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in Dinslaken gefasst. Streifenbeamte hatten den 37-Jährigen „bei der Arbeit“ an der Unterführung vor der Max-Eyth-Straße beobachtet.

Der Polizei in Dinslaken ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Sprayer ins Netz gegangen. Gegen 22.45 Uhr beobachteten zwei Streifenbeamte eine zunächst unbekannte Person, die eine Steinwand an der Unterführung vor der Max-Eyth-Straße mit einer Sprühdose besprühte. Als der Mann die Polizisten bemerkte, warf er die Sprühdose in ein Gebüsch und flüchtete.

Die Polizisten konnten den 37-jährigen Mann aus Dinslaken einholen und stellen. Er stritt die Tat ab, an seinen Fingern fanden die Beamten jedoch frische grüne Farbe. Die gleiche Farbe, mit der der Mann zuvor die weiße Wand besprüht hatte. Hinzugerufene weitere Polizisten fanden schließlich auch die dazugehörige Sprühdose. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.