Polizei sucht Zeugen : Trickdiebinnen stehlen 84-jährigem Senior die goldene Halskette

Dinslaken Mann auf der Straße in ein Gespräch verwickelt und ihm Schmuck gezeigt.

Das Opfer von zwei Trickdiebinnen wurde ein 84-jähriger Dinslakener. Der Senior lief am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Blücherstraße in Richtung Schillerstraße. Plötzlich hielt ein grauer BMW Kombi neben ihm, der von einem 40 bis 50 Jahre alten Mann gefahren wurde, wie die Polizei berichtet. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Frauen. sie verwickelten den 84-Jährigen in ein Gespräch und lenkten ihn ab, indem sie eine Goldkette um seinen Hals legten und ihm einen Ring zeigten. Anschließend stiegen die Frauen wieder in den Kombi, und der Wagen fuhr in Richtung B 8 davon.