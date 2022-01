Online-Parteitag : Grüne wählen Lang und Nouripour zu neuen Vorsitzenden

Berlin Beim Online-Parteitag der Grünen sind die Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang und Nouripour zu neuen Vorsitzenden gewählt worden. Der 46-Jährige erhielt 621 von 752 abgegebenen Stimmen, Lang erhielt 552 Stimmen. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden, was bis Mitte Februar geschehen soll.

Lang kommt aus der Nähe von Stuttgart und zog nach der Wahl im September erstmals als Abgeordnete in den Bundestag ein. Sie engagierte sich bisher insbesondere in der Sozial- und Gesundheitspolitik sowie für Gleichstellung. Von 2017 bis 2019 war sie Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend.

Nouripour ist gebürtiger Iraner und seit 18 Jahren Mitglied des Bundestages. In seinem Wahlkreis in Frankfurt errang der Außen- und Sicherheitspolitiker zuletzt das Direktmandat. In seiner Bewerbungsrede sagte Nouripour den Regierungsmitgliedern in der Koalition mit SPD und FDP die Unterstützung der Partei zu. Gemeinsam mit Lang werde er Lehren aus dem Wahlkampf ziehen und neue Strukturen in der Parteizentrale schaffen, damit die Grünen bei der Bundestagswahl 2025 "wieder in der K-Frage mitspielen" könnten.