Geld und Zigaretten gestohlen : Einbrecher schlägt in Dinslaken Schaufenster mit Gullydeckel ein

Einbrecher schlägt in Dinslaken Schaufenster mit Gullydeckel ein

Zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Dinslaken. Bei einem wurde der Täter beobachtet. Er zertrümmerte mit einem Gullydeckel die Scheibe einer Lottoannahmestelle.

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Freitag um kurz nach Mitternacht, wie ein Unbekannter mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe einer Lottoannahmestelle an der Averbruchstraße in Dinslaken einschlug.