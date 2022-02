Veranstaltung zur Landtagswahl in Rheinberg : Grüne gehen mit Thema Auskiesung in die Offensive

Rheinberg-Vierbaum Die Rheinberger Grünen gehen im Landtagswahlkampf mit dem umstrittenen Thema Kiesabbau in die Offensive. Schon jetzt laden sie zu einer Veranstaltung am Freitag, 4. März, ab 19.30 Uhr, ein.

Die Rheinberger Grünen gehen im Landtagswahlkampf mit dem umstrittenen Thema Kiesabbau in die Offensive. Schon jetzt laden sie zu einer Veranstaltung am Freitag, 4. März, ab 19.30 Uhr, ein. Im Saal des Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96 lautet das Motto dann „Kiesabbau am Niederrhein – (K)ein Ende in Sicht!?“ Gegenstand des Abends soll die von der CDU/FDP geführten nordrhein-westfälischen Landesregierung beschlossene Änderung des Landesentwicklungsplans sein, wonach die Sicherung für die Auskiesungsmengen um fünf Jahre auf 25 Jahre erhöht wurde.