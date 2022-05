Polizei hofft auf Zeugen : Drei Porsche während des Porsche-Treffens in Dinslaken gestohlen

Dinslaken Eine böse Überraschung erlebten die Fahrzeugbesitzer, als sie dorthin zurückkehrten, wo sie ihre Fahrzeuge geparkt hatten, denn die waren weg.

Während des Porsche-Treffens auf der Trabrennbahn, das am vergangenen Sonntag stattfand, stahlen bislang noch unbekannnte Täter drei hochwertige Porsche, die ihre Besitzer an der Heinrich-Nottebaum-Straße, an der Wiesenstraße und im Bereich Bachstraße, Weidenstraße abgestellt hatten. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Fahrzeugen um einen schwarzen Porsche 911 mit dem amtlichen Kennzeichen E-H 911 H, einen weißen 911er (MH-RM 911 H) sowie um einen blauen Porsche Carrera SC 3.0 mit dem Kennzeichen K-LM 80. Gestohlen wurden die Fahrzeuge im Zeitraum zwischen 10.30 und 17 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 622-0 entgegen.