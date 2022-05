Täter gab sich als Sohn des Hünxers aus : Senior fällt auf Betrüger rein und überweist Geld

Hünxe Ein 79-jähriger Mann aus Hünxe glaubte, dass es sich um seinen Sohn handelte, doch der war es nicht.

Ein Senior aus Hünxe ist am Sonntag, 1. Mai, auf einen sogenannten WhatsApp-Betrug hereingefallen. Der 79-Jährige überwies Betrügern eine vierstellige Summe, wie die Polizei berichtete. Einer der Betrüger hatte sich dem Senior gegenüber als dessen Sohn ausgegeben, der eine neue Nummer habe und dringend Überweisungen tätigen müsse. Der alte Mann glaubte, dass es sich tatsächlich um seinen Sohn handelte und überwies mehrere Beträge. Anschließend kamen ihm und seiner Frau allerdings Zweifel und sie riefen die Polizei. Diese rät in solchen Fällen: Überweisen Sie niemals Geld. Vergewissern Sie sich persönlich, dass Ihre Angehörigen tatsächlich Geld benötigen. Unsere Bitte an alle Angehörigen: Klären Sie Ihre Familienmitglieder über die Maschen der Betrüger auf.