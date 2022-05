Verstoß gegen Gestaltungssatzung : Stammenhaus: Besitzer drohen jetzt Zwangsgelder

Die Fassade des Stammenhauses muss umgestaltet werden, darauf besteht die Stadt Dinslaken. Foto: Heinz Schild Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Stadt Dinslaken will die Änderung der Fassade des Wohn- und Geschäftsgebäudes, das sich an der Einkaufsstraße befindet, mit den ihr möglichen Mitteln durchsetzen.

Die Stadtverwaltung will es nicht hinnehmen, dass der Besitzer des Stammenhauses die sanierte Fassade des Gebäudes an der Neustraße in dem eintönig grau-glatten Zustand belässt. Denn dies widerspricht der geltenden Gestaltungssatzung. „Das ordnungsbehördliche Verfahren läuft. Ziel ist es, die Erneuerung, Änderung der Fassade mit den möglichen Mitteln durchzusetzen“, so Marcel Sturm, Sprecher der Stadt Dinslaken, auf Nachfrage. Obwohl er sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu Details in dem aktuellen Fall äußern wollte, war zu erfahren, dass in solchen Fällen die Festsetzung von Zwangsgeldern ein geeignetes Mittel zur Durchsetzung der städtischen Forderung sein könnte.

Der Eigentümer der traditionsreichen Immobilie an der Dinslakener Einkaufsstraße hatte bereits eine erste Frist (bis Mitte Mai 2021) zu der von der Verwaltung angeordneten Umgestaltung der Fassade verstreichen lassen und dann um eine Fristverlängerung gebeten. Diese wurde ihm gewährt, weil die Verwaltung die von ihm damals vorgetragenen Gründe als nachvollziehbar beurteilte. Doch auch die zweite Frist, die im März endete, ließ der Besitzer wieder ungenutzt verstreichen. Eine weitere Fristverlängerung wurde daraufhin von der Kommune ausgeschlossen. „Bürgermeisterin Eislöffel setzt sich dafür ein, dass die Fassade wieder hergestellt wird“, hatte Stadtsprecher Sturm Ende März erklärt.

Die Dinslakener Lebenshilfe hatte das Wohn- und Geschäftshaus an der Neustraße vor Jahren von Hans Stammen vererbt bekommen. Er verfügte, dass das Glockenspiel an der Fassade des Hauses zu erhalten sei. Die Lebenshilfe verkaufte die Immobilie im Jahr 2019 an einen Geschäftsmann aus Gelsenkirchen. Ihm, so hieß es später, sei mündlich mitgeteilt worden, dass das Glockenspiel zu erhalten sei, doch habe man versäumt, dies in den Kaufvertrag aufzunehmen. Der neue Besitzer ließ das Glockenspiel abnehmen und die Fassade des Stammenhauses sanieren.