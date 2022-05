Täter flüchtet auf einem Fahrrad : Mann schraubt von zwei Autos die Antennen ab und nimmt sie mit

Dinslaken Eine Frau beobachtete den Täter, der sich an den Fahrzeugen zu schaffen machte. Von dem Gesuchten gibt es eine Personenbeschreibung.

Eine 37-jährige Frau beobachtete am Sonntag gegen 19.50 Uhr einen Mann an der Heinrich-Nottebaum-Straße, der an zwei dort geparkten Autos die Antennen abschraubte, sie einsteckte und anschließend mit einem Fahrrad flüchtete. Bei einem der Autos handelte es sich um einen weißen VW Up!, ein weiteres Fahrzeug war ein grauer Skoda Fabia, wie die Polizei mitteilte. Von dem unbekannten Täter gibt es eine Personenbeschreibung. Danach ist er 30 bis 40 Jahre alt, von schlanker Figur, er trug ein dunkles Oberteil, eine kurze Hose mit Camouflage-Muster, einen dunklen Rucksack und eine Kappe.Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.