Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Fahrrad, Wohnwagen und E-Roller gestohlen

Die Polizei sucht nach Hinweisen in mehreren Fällen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Von mehreren Diebstählen berichtet die Polizei am Freitag. Vor allem in Erkelenz haben Täter in den vergangenen Tagen diverse Fahrzeuge erbeutet. Ein Täter wurde dabei gefilmt.

E-Roller gestohlen In der Nacht zu Dienstag hat ein Unbekannter einen E-Scooter und Werkzeug von einer Gartenterasse und aus einer Garage auf der Eburonenstraße in Erkelenz gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, lag der Tatzeitpunkt zwischen 2.10 und 2.45 Uhr. Eine Überwachungskamera filmte den Täter allerdings. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass es sich um einen Mann handelt, der während seiner Tat insgesamt dreimal per Fahrrad am Haus erschien und sich jeweils wieder entfernte. Er trug in der Nacht eine dunkle Jacke und einen helleren Kapuzenpullover sowie einen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200 oder online unter polizei.nrw.

Diebstahl eines Wohnwagens Unbekannte haben einen Wohnwagen gestohlen, der auf einem Grundstück am Stülpend in Kückhoven stand. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag begangen. Die Täter öffneten zuvor gewaltsam ein Einfahrtstor an dem umfriedeten Grundstück. Es handelt sich um einen Wohnwagen der Marke Fendt, der mit Heinsberger Kennzeichen (HS) ausgestattet war.

Fahrrad aus Keller geklaut Am Cusanushof in Erkelenz sind Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dabei beschädigten sie die Holztür des Kellers. Wie die Polizei mitteilte, nahmen sie aus dem Inneren ein schwarzes Damenrad der Marke Zündapp mit.

Auto aufgebrochen In Ratheim haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch ein Auto geknackt. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug auf der Straße Auf dem Turm. Die Täter drangen in das Auto ein und erbeuteten eine Geldbörse inklusive Bargeld, Geldkarte und persönlichen Dokumenten. Außerdem stahlen sie einen Bluetooth-Adapter.

(RP)