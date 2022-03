Einbruchserie in Stürzelberg : Schon wieder Wohnwagen aufgebrochen

Stürzelberg Erneut wurden Wohnwagen auf einem Campingplatz an der Straße „Grind“ aufgebrochen. Erst vergangene Woche kam es ebenfalls zu einer Einbruchserie auf dem Campingplatz.

In der Zeit von Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, drangen Unbekannte in drei Wohnwagen ein. Sie hatten bei zwei Wohnwagen die Seitenfenster und bei einem dritten Caravan die Tür aufgebrochen. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist derzeit nicht bekannt.

Es handelt sich offenbar um einen Serientat: Denn bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (26. März) hatten Unbekannte dort mehrere Wohnwagen aufgebrochen und beschädigt. An insgesamt sechs Wohnwagen wurde gewaltsam manipuliert und versucht, diese durch hebeln zu öffnen. In lediglich einem Fall gelang es dem oder den Tätern, sich Zutritt zu verschaffen und einen Fernseher zu erbeuten. Die weiteren fünf Wohnwagen wurden beschädigt und teilweise durchwühlt. Zeugen wenden sich an die Polizei unter 02131 3000.