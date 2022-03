ÖPNV im Kreis Heinsberg : Neun-Euro-Ticket wirft Fragen auf

Busse der Westverkehr stehen in einem Depot. Foto: WestVerkehr GmbH/WestVerkehr GmbH/Juergen Laaser

Kreis Heinsberg Die Bundesregierung hat wegen der hohen Spritpreise auch eine Vergünstigung für den ÖPNV beschlossen. An der Umsetzung hapert es aber noch. Was die Verkehrsunternehmen dazu sagen.

Zu den jüngsten Maßnahmen, die die Bundesregierung in der Energiekrise beschlossen hat, zählt auch die Einführung eines sogenannten Neun-Euro-Tickets. Bei der Umsetzung hakt es allerdings noch. Das spürt auch die estverkehr, die für den Busverkehr im Kreis Heinsberg verantwortlich ist.

Seit Bekanntgabe des Entlastungspakets werde die West „mit Fragen überhäuft“, teilt das Unternehmen mit. Die Kunden wollen wissen, ab wann das vergünstigte Ticket erhältlich ist, mit dem Bürger im ÖPNV 90 Tage lang für neun Euro im Monat fahren dürfen, und in welchem Bereich es gültig ist.

Details liegen allerdings auch dem Unternehmen noch nicht vor. „Wir freuen uns, dass der ÖPNV im Entlastungspaket der Regierung berücksichtigt wurde und erwarten in den kommenden Tagen weitere Informationen, wie die Einführung dieses neuen Tickets praktisch umgesetzt werden soll und wie bereits bestehende Abos hierbei berücksichtigt werden“, sagt Geschäftsführer Udo Winkens. „Gerade für unsere treuen Stammkunden brauchen wir eine möglichst unbürokratische Lösung.“

School&Fun-Ticket in Hückelhoven

School&Fun-Ticket in Hückelhoven : Elternbefragung für ÖPNV-Nutzung

Gleichzeitig teilen auch die Verkehrsverbände in NRW (darunter auch der Aachener Verkehrsverbund) mit, „mit Hochdruck“ an der konkreten Umsetzung des Ticketangebots zu arbeiten. Es gehe darum, eine Lösung zu finden, „die schnell vertrieblich umzusetzen ist und den Fahrgästen dann unbürokratisch zur Verfügung steht“, heißt es in der Mitteilung. Auch Bestandskunden dürfe das Angebot nicht schlechter stellen. Von voreiligen Abo-Kündigungen raten die Verbände ab.