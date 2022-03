Prädikat „mannschaftsdienlich“ : So wichtig ist Sinan Kapar für den SC 09 Erkelenz

Artistisch erzielt SC-Stürmer Sinan Kapar (r.) das 1:0 der Erkelenzer gegen den SV Niersquelle Kuckum in der Kreisliga A. Foto: nipko

Fussball-Kreisliga Sinan Kapar ist beim Kreisliga-Aufstiegsaspiranten SC 09 Erkelenz Torjäger, Vorlagengeber und Führungsspieler in einer Person. Coach Christian Grün erklärt, wieso der 34-Jährige Stürmer so wichtig für sein Team ist.

Von Michael Moser

Der Name Sinan Kapar ist schon seit vielen Jahren ein Begriff im Fußballkreis Heinsberg. Aktuell spielt Kapar für den SC 09 Erkelenz in der Kreisliga A und hat einen großen Anteil daran, dass der SC 09 einer der großen Favoriten in der Aufstiegsfrage ist. Von den insgesamt 53 Treffern, die die Mannschaft von Trainer Christian Grün bislang erzielt hat, gehen immerhin 14 auf die Kappe von Sinan Kapar.

Doch seine Trefferquote allein würde dem mittlerweile 34-jährigen Stürmer nicht gerecht. Neben seinen eigenen Toren hat Kapar auch schon zwölf Mal die Vorbereitung für einen Erkelenzer Torerfolg geleistet. Außerdem bindet er auf dem Platz stets einen, oder mehrere Gegenspieler und eröffnet so Räume auch für Teamkollegen. Oft setzt Kapar auch seine Erfahrung geschickt ein, nicht zuletzt wohl auch ein Grund für die Verantwortlichen in Erkelenz, den Angreifer zur Saison 2020/21 an die Westpromenade zu lotsen. Über viele Jahre prägte Sinan Kapar das sportliche Geschehen allerdings beim TuS Germania Kückhoven, wo er seit 2013 insgesamt neun Jahre aktiv war, und das fast ausschließlich in der Bezirksliga. Seine an erzielten Treffern gemessene beste Spielzeit erlebte der Offensivmann in der Saison 2017/18, in der er 21 Tore für die Germania erzielte. Aber auch in allen anderen Spielzeiten war stets Verlass auf den Stürmer.

Unterbrochen war die Kückhovener Zeit lediglich durch einen Kurztrip zum SC Wegberg in die Kreisliga B, doch schnell führte der Weg zurück nach Kückhoven. 240 Pflichtspiele hat der Routinier in seiner Karriere bereits bestritten, und erzielte dabei 164 Tore und bereitete zusätzlich 59 Treffer vor. Doch das soll natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn noch ist die Saison in der Kreisliga nicht vorbei, und da will der Stürmer noch einige Treffer draufpacken. Dass es für jede Mannschaft wichtig ist, Spieler wie Kapar in den Reihen zu haben, weiß Trainer Christian Grün: „Bei Sinan geht es nicht allein um die erzielten Tore. Er ist auf dem Platz unheimlich wichtig für uns, und setzt seine Mitspieler immer wieder in Szene.“

Das aktuellste Beispiel lieferte Kapar noch am vergangenen Spieltag, als er das frühe 1:0 gegen Sparta Gerderath durch Robin Louis, wieder einmal vorbereitet hatte. Das Prädikat „mannschaftsdienlich“ gehört schon lange zum Stürmer. Und noch andere Merkmale hebt Christian Grün hervor, wenn er über seinen Angreifer spricht: „Sinan sieht immer auch seine besser postierten Mitspieler, und ist nicht zu sehr ballverliebt, wie wir es ja auch häufig bei dem ein oder anderen erleben. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft, die Sinan genießt. Gerade auch die jüngeren Mitspieler nehmen Ratschläge und Tipps gerne an. Auch in der Kabine ist er ein super Typ, so etwas kann man sich als Trainer eigentlich nur wünschen.“