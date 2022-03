Monheimer Polizei fahndet nach Vespa : Vespa aus Tiefgarage gestohlen

Monheim Eine schwarze Piaggio Vespa GTS Super 125 ist in der Zeit von Donnerstag, 10. März, 18 Uhr, bis Donnerstag, 17. März, 13 Uhr, aus einer Tiefgarage in Baumberg entwendet worden.

(og) Der Halter der Vespa hatte das Kraftrad laut Polizeibericht auf einem Stellplatz in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses am Holzweg 22 abgestellt. Die Vespa mit dem Kennzeichen ME-ST273 hat orangefarbene Streifen an beiden Seiten. Über dem Scheinwerfer befindet sich ein Schutzblech. Die Vespa sei mit einem Lenkradschloss sowie einer elektronischen Wegfahrsperre gesichert gewesen. Der Zeitwert des sieben Jahre alten Kraftrades wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Laufleistung liegt bei etwa 10.000 Kilometer. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Kennzeichen sowie das Kraftrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02173 9594-6350.