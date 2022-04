In Wegberg und Erkelenz : Diebe wollten Fahrzeuge stehlen

Wegberg Während unbekannte Täter bei dem Versuch, Wohnmobile zu rauben, scheiterten, hatte eine Frau aus Wegberg weniger Glück. Ihr Auto wurde gestohlen.

Auto gestohlen Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr meldete die Besitzerin eines grauen Autos der Marke „VW“ ihr Fahrzeug als gestohlen. Das Fahrzeug wurde auf der Heiderstraße in Arsbeck abgestellt. Nach Zeugenangaben wurde es letztmalig um 21.40 Uhr gesehen. An dem Auto waren „MG“- Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Diebstahl von Wohnmobilen Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, wurden zwei Wohnmobile zum Ziel von bislang unbekannten Tätern in Wegberg. Beide Fahrzeuge waren an den Wohnanschriften auf der Arsbecker Straße abgestellt. Unbekannte Täter öffneten die Fahrzeuge und versuchten, diese zu entwenden. Beide Versuche führten aber glücklicherweise nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Auch in Erkelenz-Venrath haben unbekannte Täter versucht, ein Fahrzeug zu stehlen. In der Nacht auf Samstag hatten sie versucht, ein auf der Herrather Straße abgestelltes Quad zu entwenden. Es blieb aber bei dem Versuch, die Täter entfernten sich unverrichteter Dinge. Bislang liegen keine Hinweise zu ihnen vor.