Zusammenstoß mit Lastwagen : Autofahrerin bei Unfall in Dinslaken schwer verletzt

Autofahrerin bei Unfall in Dinslaken schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Bergerstraße ereignet. Dabei erlitt eine 54-jährige Autofahrerin aus Dinslaken schwere Verletzungen.

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Borken war von der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen an der Ausfahrt Dinslaken Nord abgefahren. Er beabsichtigte von dort nach links auf die Bergerstraße in Richtung Innenstadt abzubiegen.