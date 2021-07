Kampfmittelräumdienst kommt nach Dinslaken : Vollsperrung der Otto-Brenner-Straße wegen Bombensuche

Bevor gebuddelt wird, müssen die Kampfmittelräumer ran. Ob sie an der Otto-Brenner-Straße fündig werden, zeigt sich am nächsten Mittwoch (Symbolfoto). Foto: Uwe Miserius/Miserius, Uwe (umi)

Dinslaken Für Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes muss die Otto-Brenner-Straße am Mittwoch, 21. Juli, in Höhe Magnusstraße bis Drei Eichen voll gesperrt werden.

Für Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes muss die Otto-Brenner-Straße am Mittwoch, 21. Juli, in Höhe Magnusstraße bis Drei Eichen voll gesperrt werden. Wie berichtet, stehen auf der Otto-Brenner-Straße umfangreiche Bauarbeiten zur Verlegung der neuen Fernwärmeleitungen an. Deshalb wird der Bereich im Vorfeld eingehend auf mögliche Kampfmittelüberreste geprüft. Wie die Stadtwerke mitteilen, beginnt die Sperrung an der Rotbachquerung auf Höhe des Fußgängerüberwegs Magnusstraße/Julius-Kalle-Straße und endet vor der Straße Drei Eichen, die weiterhin zugänglich ist.