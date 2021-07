Nach zwei Wochen : Vermisste Schülerin aus Voerde ist wieder zu Hause

Voerde Knapp zwei Wochen galt das Mädchen als vermisst. Am vergangenen Freitag hatte die Polizei sich mit einer Suchmeldung an die Öffentlichkeit gewandt.

Die 15-jährige Schülerin aus Voerde, die seit dem 29. Juni als vermisst galt, ist am Montagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Dies teilte am Dienstag die Polizei mit. Das Mädchen war am 29. Juni zuletzt in der Voerder Gesamtschule gesehen worden. Zeugen hatten beobachtet wie sie in den Schulbus in Richtung Dinslaken stieg, obwohl sie, um nach Hause zu fahren, den Bus in Richtung Wesel hätte nehmen sollen. Wo sich die 15-Jährige aufgehalten hat, sagte die Polizei nicht.