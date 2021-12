Die Tierhilfe Dinslaken-Voerde sagt Danke : Kater Charly hat’s geschafft

Dinslaken/Voerde Im Sommer wurde das gerade mal acht Wochen alte Tier sehr schwer verletzt gefunden. Vermutlich hatte der kleine Kater im Motorraum eines Autos gesteckt, als dieses gestartet wurde. Es sah nicht gut aus für ihn. Aber jetzt ist er wieder auf den Beinen.

Der kleine Kater, den die Helfer Charly getauft haben, war Ende Juni schwer verletzt am Rande eines Feldes gefunden worden. Er war da nach der Einschätzung der Fachleute gerade mal etwa acht Wochen alt. Er hatte eine große blutende Wunde am rechten Hinterbein und weitere Verletzungen an der Zunge, am Kinn und am Rücken. Das rechte Vorderbein war gelähmt. Er könnte sich, so die Vermutung der Tierhilfe, im Motorraum eines Autos versteckt haben und so übel zugerichtet worden sein, als das Fahrzeug gestartet wurde.