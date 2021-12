Pkw überschlägt sich : Illegales Autorennen auf der B 8 in Voerde

Voerde Zwei junge Autofahrer aus Wesel haben sich am Samstag auf der B 8 ein Rennen geliefert. Ein Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Wäldchen.

Ein illegales Autorennen haben sich nach Einschätzung der Polizei am Samstag zwei junge Männer auf der Hindenburgstraße (B 8) in Voerde geliefert. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Wesel mit einem hochmotorisierten BMW M5 die B8 aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Voerde. Etwa in Höhe der Einmündung Hindenburgstraße / Am Industriepark beabsichtigte ein ebenfalls aus Wesel stammender 22-Jähriger mit seinem Pkw (Daimler Crysler, C 200 CDI), den vorausfahrenden 24-Jährigen zu überholen.