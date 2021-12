Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken schnuppert an der Überraschung

Dinslaken Der Regionalligist liefert dem Tabellenführer TV Korschenbroich ein Spiel auf Augenhöhe, verliert aber unglücklich mit 30:31 (17:17). Viel Ärger gibt’s über strittige Entscheidungen der Schiedsrichter.

Der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken schnupperte an der großen Überraschung, doch er verpasste sie. Am Ende hieß es in der gut gefüllten großen Sporthalle des neuen Spitzenreiters TV Korschenbroich 31:30 (17:17) für den haushohen Favoriten. Es war ein Spiel auf absoluter Augenhöhe, aus dem die Gäste aus zwei Gründen nicht noch mehr als großes Selbstvertrauen mit auf die Heimreise nahmen. In Abschnitt zwei leisteten sich die Dinslakener nämlich einige Abwehrschnitzer, so dass Korschenbroich in der Endphase sogar bis auf vier Tore davonziehen konnte. Und in den entscheidenden Szenen, besonders in den spannenden Schlussminuten, durfte sich der vermeintliche Außenseiter durchaus von den beiden Schiedsrichtern benachteiligt fühlen. Diese entschieden nämlich in strittigen Szenen stets zu Gunsten des Gastgebers, der sich hernach auf dem Hallenboden niederließ und sich von ihren Fans feiern ließ.