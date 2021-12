Ausbreitung der neuen Virus-Variante im Kreis Wesel : 17 Omikron-Fälle im Kreis – sieben in Dinslaken, drei in Voerde

Ein Coronatest wird bearbeitet (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Dinslaken/Voerde/Kreis Wesel Die Omikron-Variante des Corona-Virus droht sich auszubreiten. An der Ernst-Barlach-Gesamtschule, die von einem Fall betroffen ist, gibt es aber keine weiteren Verdachtsfälle. Unabhängig von Omikron wird derzeit ein Corona-Ausbruch in einer Dinslakener Kita befürchtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Kreis Wesel gibt es nun 17 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen mit der neuen Omikron-Variante. „Bei allen Fällen handelt es sich um einzelne kleinere Cluster im privaten Umfeld“, ordnet der Kreis Wesel die Entwicklung ein. Die meisten entdeckten Fälle, insgesamt sieben, gibt es bislang in Dinslaken. In Voerde wurden drei Omikron-Infektionen registriert. Außerdem gibt es noch drei in Moers und jeweils zwei in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Das Gesundheitsamt reagiere in allen bestätigten und allen Verdachtsfällen mit restriktiven Quarantäneregelungen. „Das bedeutet, dass direkte Kontaktpersonen verpflichtet sind, sich für 14 Tage ab dem Kontaktzeitpunkt in Quarantäne zu begeben“, erklärt der Kreis. Die Möglichkeit, sich „freizutesten“ – also nach einigen Tagen mit einem PCR-Test nachzuweisen, dass man nicht infiziert ist – gibt es nicht.

So wird es beispielsweise an der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken gehandhabt. Dort ist wie berichtet eine Siebtklässlerin betroffen. 48 Kinder aus der Klasse beziehungsweise aus Lerngruppen wurden deshalb vorsorglich in Quarantäne geschickt. Die gute Nachricht lautet aber: „Weitere Verdachtsfälle haben sich an der Schule nicht ergeben.“

Die Labore testeten positive Corona-Proben automatisch auf die Omikron-Variante, „sofern das PCR-Ergebnis bestimmte Merkmale aufweist“, erklärt der Kreis Wesel weiter. „Bezogen auf die gemeldeten Neuinfektionen in der vergangenen Woche entsprechen die nachgewiesenen Omikron-Fälle einem Anteil von zwei Prozent.“

In Dinslaken steht überdies zu befürchten, dass es einen Corona-Ausbruch in einem Kindergarten gegeben haben könnte. Die Caritas teilte am Donnerstag mit, dass in der Kita St. Marien in Lohberg zunächst zwei Erzieherinnen positiv getestet wurden. Nach darauf folgenden Reihentests gebe es „erste Hinweise, dass Kinder und Eltern betroffen sind“, so Caritas-Chef Michael van Meerbeck. Die beiden Erzieherinnen hatten Impfschutz, eine von ihnen habe milde Erkältungssymptome. Von einem Omikron-Verdacht war im Falle der Einrichtung nicht die Rede. Das Gesundheitsamt hat zwei von insgesamt fünf Gruppen der Kita bis zum 25. Dezember unter Quarantäne gestellt.

(szf)