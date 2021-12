Ladung war verrutscht : Sattelzug drohte in Möllen umzukippen

Sattelzug drohte in Möllen umzukippen

Ein Lastwagen war auf der Dinslakener Straße in extreme Schieflage geraten. Foto: fwv/Feuerwehr Voerde

Voerde Die Ladung – eine zwölf Tonnen schwere Gussmaschine – war verrutscht. Nicht mal mit einem Feuerwehrkran war der Koloss zu bergen.

Gesperrt wurde am Freitagmorgen die Dinslakener Straße zwischen Rahmstraße und Auf dem Bünder in Möllen. Grund dafür war ein Lkw, der in Höhe der Star-Tankstelle umzukippen drohte, weil seine Ladung verrutscht war. Als der Fahrer das bemerkte, stoppte er den Laster. Passanten verständigten über Notruf die Feuerwehr. Die Polizei berichtete kurz darauf, der Sattelzug habe einen Achsbruch erlitten.