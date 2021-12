Ab 18. Dezember : Einkaufen mit 2G-Bändchen in Dinslaken

Einkaufen mit 2G-Bändchen in Dinslaken

Dinslaken Geschäfte in der Dinslakener Innenstadt geben die Bänder ab 18. Dezember aus. So soll das Einkaufen unkomplizierter und entspannter werden.

Ab Samstag, 18. Dezember, werden zum Shoppen in der Dinslakener Innenstadt 2G-Bändchen angeboten. Die Stadt Dinslaken hat in Absprache mit der Neutor Galerie diese zentrale Lösung kurzfristig organisiert. Auch die Werbegemeinschaft hatte sich für diese Bändchenregelung ausgesprochen. Für geimpfte beziehungsweise genesene Kundinnen und Kunden sowie die Einzelhandels- und die Gastronomie-Betriebe ist die Regelung eine Erleichterung. So soll das Einkaufen unkomplizierter und entspannter werden.