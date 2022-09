Jahrelanger Rechtsstreit soll im November entschieden werden : Freibad-Klage läuft immer noch

DInslaken Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die mündliche Verhandlung, in der es um die Zukunft des Hiesfelder Freibadareals gehen wird, für den 8. November terminiert. Kläger Reinhard Claves hofft, dass die Stadt unterliegt.

Damit geht der inzwischen mehrere Jahre andauende Prozess in eine entscheidende Phase. Denn danach dürfte das Urteil zu erwarten sein. Claves hofft natürlich, dass das OVG die Klage für ihn positiv bescheiden und die Stadt Dinslaken unterliegen wird.

Rat tagt An diesem Tag tagt der Stadtrat ab 19 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle. Dort sollen dann die Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses zur Nutzung des Geländes des ehemaligen Freibades Hiesfeld erläutert werden, zudem stellen die Stadtwerke Dinslaken ihr Konzept zur künftigen Nutzungs des Freibadareals vor.

Die Ursprünge dieses Rechtsstreites reichen Jahre zurück. Und zwar in die Zeit, als die Stadtwerke, die das Hiesfelder Freibad neu bauen und betreiben sollten, erklärten, dass dies wirtschaftlich nicht vertretbar sei. Um das Freibad zu erhalten, wurde – unter anderem von Reinhard Claves – ein Bürgerbegehren initiiert. Damals kamen über 8000 rechtsgültige Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern zusammen, die sich für den Fortbestand des Hiesfelder Bades einsetzten. Das Bürgerbegehren wurde 2017 dann allerdings nicht mehr weiterverfolgt, nachdem mit der Dinslakener Verwaltung der sogenannte Bäderkompromiss ausgehandelt worden war. Der sah vor, dass das Hiesfelder Bad saniert und ausgebaut wird, zudem sollte das Stadtwerkebad Dinamare erweitert werden. Dieser Kompromiss wurde dann später einseitig aufgekündigt, damit zog die Stadt den Zorn der Freibad-Freunde auf sich., die sich von der Kommune ausgetrickst fühlten und dies dem damaligen Bürgermeister übel nahmen.

Zoff um Nutzung des Freibadareals in Hiesfeld

CDU, SPD und UBV wollen Planung an Stadtwerke übertragen

CDU, SPD und UBV wollen Planung an Stadtwerke übertragen : Zoff um Nutzung des Freibadareals in Hiesfeld

Freibad-Becken in Hiesfeld wird abgerissen

Beschluss im Aufsichtsrat gefallen : Freibad-Becken in Hiesfeld wird abgerissen

In der Urteilsbegründung führte das Gericht aus, dass die Vertreter des Bürgerbegehrens „Pro Freibad“ im Jahr 2017 auf dessen Zulassung verzichtet hätten. Doch obwohl der zugesagte Bäderkompromiss nicht umgesetzt worden sei, lebe das Bürgerbegehren nicht wieder auf. Denn die Regelungen in der Gemeindeordnung über Bürgerbegehren seien zwingendes Recht. Das jahrelange Ruhen eines Bürgerbegehrens stehe im Widerspruch zu diesen gesetzlichen Bestimmungen, die durch die Festlegung verschiedener Fristen auf eine möglichst zügige Abwicklung eines Bürgerbegehrens angelegt seien. Allerdings ließ die Kammer eine Berufung beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles zu.