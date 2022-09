„Ein Fünkchen Hoffnung ist noch da, aber mehr auch nicht“ : Vater und neunjähriger Sohn im Rhein bei Duisburg vermisst - Suche geht weiter

Update Duisburg Am Mittwochmorgen geht die Suche nach Vater und Sohn im Rhein weiter. Ein Angler rettete die Mutter - die Polizei ist jedoch wenig optimistisch, Vater und Sohn noch lebend zu bergen.

In Duisburg werden seit Dienstag zwei Personen im Rhein vermisst. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, handelt es sich dabei um ein Kind und einen Erwachsenen. Sie waren gegen 18.50 Uhr auf Höhe der Woltershofer Straße in Duisburg-Baerl vermisst gemeldet worden.

Nach ersten Informationen soll der Junge im Wasser gespielt haben, als die Strömung ihn mitriss. Der Vater (33) wollte ihn daraufhin retten und wurde selbst unter Wasser gezogen. Von beiden Vermissten fehlt bislang jede Spur. Die Mutter (33), die ebenfalls im Wasser war, konnte Polizeiangaben zufolge von einem Angler gerettet werden. Offenbar war sie so nah am Ufer, dass er dazu nicht selber ins Wasser gehen musste. Vater und Sohn verschwanden in der Strömung des Rheins.

Die Polizei hat die Suche nach den beiden in den Morgenstunden wieder aufgenommen. „Wir suchen weiter, man muss aber ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, noch jemanden lebend zu bergen“, sagte ein Polizeisprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Wasserschutzpolizei will den Uferbereich des Rheins absuchen, die Beamten in Wesel und den Niederlanden sind informiert, dass in Duisburg zwei Menschen vermisst werden.

Die Feuerwehr hat den Rhein bereits am Abend mit einem Großaufgebot abgesucht. Die Suche blieb jedoch zunächst erfolglos und wurde bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen. Zuvor waren eine Taucherstaffel, mehrere Hubschrauber, Boote und eine Jetski-Einheit der Feuerwehr Wesel am Einsatz beteiligt. Eine am Ufer angetroffene Person wurde laut Feuerwehr zunächst von einem Rettungsdienst und dann von einem Notfallseelsorger betreut.

