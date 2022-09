Opfer verletzt im Krankenhaus : Mann auf Fahrrad entreißt Seniorin die Handtasche

Dinslaken Die 72-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, als sie von einem jungen Mann beraubt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Eine 72-jährige Frau aus Dinslaken lief am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr über die Clarastraße in Richtung Theresienstraße, als ein unbekannter Mann auf seinem Fahrrad an sie heranfuhr und mit Gewalt an ihrer Handtasche riss. Daraufhin stürzte die Seniorin und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilt.