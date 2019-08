Unsere Woche : Auch beim Hiesfelder Freibad sind Entscheidungen zu akzeptieren

Meinung Dass der Vorstand des Hiesfelder Freibadvereins und die aktiven Mitglieder so schnell nicht aufgeben würden, dürfte eigentlich allen klar gewesen sein, die die Entwicklungen um das Hiesfelder Freibad interessiert verfolgt haben.

Natürlich war der Beschluss, den der Dinslakener Stadtrat im Juli mehrheitlich gefasst hat, die Freibadpläne am Standort Hiesfeld aufzugeben und das dortige Gelände zu einer Freizeitanlage zu entwickeln, für den Verein überhaupt kein Grund, seine Aktivitäten zum Erhalt des Freibades, dessen angestrebte Sanierung und Wiedereröffnung einzustellen. Also wurde die Idee des Bürgerbades geprüft und für gut befunden. Die Mannschaft um Thomas Giezek, der den Freibadverein als Vorsitzender führt und ein erfahrener Dinslakener Ratsherr ist, entwickelte den Plan, die Zukunft des Bades in die eigenen Hände zu nehmen. Es soll von den Stadtwerken übernommen und in ein Bürgerbad umgewandelt werden, so die ersten Überlegungen. Zudem erklärten die Verantwortlichen, „das volle unternehmerische Risiko“ für ihr Projekt tragen zu wollen. Ein bis ins Detail ausgearbeitetes Konzept gibt es noch nicht, wohl aber die feste Absichtserklärung, das Freibad nicht aufgeben zu wollen.