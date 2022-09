Nutrias planschen in Hünxer Gartenteich : „Wer ersetzt mir die Kois?“

Foto: dpa/Jennifer Heck 12 Bilder Einwanderer aus Südamerika – das sind Nutrias

Hünxe Seit sich Nutrias in ihrem Garten in Hünxe breitgemacht haben, fühlt sich die 73-jährige Edith Bein auf ihrem eigenen Grundstück nicht mehr wohl. Die pelzigen Tiere planschen in ihrem Gartenteich – und werden zur Gefahr für ihre Edelfische.