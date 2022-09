Dinslaken hat noch immer kein Konzept : Hitzeaktionsplan bleibt Zukunftsmusik

Der Rotbach an der Wassermühle in Hiesfeld liegt fast trocken dar. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad machen Mensch und Natur zu schaffen. Vor vier Jahren beauftragte der Rat die Verwaltung, für Dinslaken ein Konzept zur Bekämpfung von Hitze zu erarbeiten. Die Umsetzung steht aus.

Bereits 2018 machte die sozialdemokratische Fraktion sich dafür stark, dass die Verwaltung für Dinslaken angesichts des Klimawandels einen Hitzeaktionsplan für die Stadt erarbeitet. Der Rat folgte damals diesem Antrag einstimmig und beschloss zudem, dass ein zweites Konzept zum Thema „Wasser in der Stadt“ entwickelt wird. Vier Jahre später gibt es eine spezielle Hitzeaktionsplanung für Dinslaken noch nicht. Die Kommune ist allerdings Mitglied der Zukunftsinitiative Klimawerk, die gegenwärtig die Aufstellung eines regionalen Hitzeaktionsplans anstrebt. Die Stadtverwaltung will diesen zunächst mitgestalten und „im Falle von verbleibendem Regelungsbedarf für Dinslaken vertiefende Maßnahmen“ entwickeln. Mit dieser Thematik befasst sich der Rat in seiner Sitzung am 27. September.

Am Willen, den beschlossenen Hitzeaktionsplan für Dinslaken aufzustellen, hat der Stadtverwaltung nicht gefehlt. Es stellte sich aber heraus, dass für dieses hochkomplexe und vielschichtige Thema weiteres Wissen erforderlich war, wie die Verwaltung in einer Vorlage ausführt. Also wurde die Arbeit in Netzwerken, die sich mit dieser Thematik befassen, vorangetrieben. Gleichzeitig wurden Maßnahmen auf den Weg gebracht und umgesetzt, die sich positiv auf die klimatische Situation in der Stadt bei Hitzze auswirken. Wegen der begrenzten personellen Ressourcen konzentrierte die Verwaltung sich nach eigener Aussage auf die „Umsetzung klimawirksamer Maßnahmen“ und stellte die Erarbeitung eines separaten Hitzeaktionsplanes zurück.

Info Netzwerk von Emscherkommunen Zukunftsinitiative Im Netzwerk der Initiative Klimawerk, die als Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von morgen begann, haben sich 16 Emscherkommunen sowie die Emschergenossenschaft zusammengeschlossen. Auch die Stadt Dinslaken gehört als Mitglied diesem Netzwerk an. Aktuell steht die Aufstellung eines Regionalen Hitzeaktionsplanes an. Nähere Informationen zur Zukunftsinitiative gibt es im Internet unter: www.klima-werk.de

Um den Klimaschutz in Dinslaken voranzubringen und die Hitzeauswirkungen einzudämmen, wird einiges getan. Die bereits 2013 erarbeitete Klimaanalyse empfiehlt „den Erhalt von Grünflächen, Neuschaffung von Begrünung und Freihalten von Frischluftbereichen“. Diese Anregungen werden in den Planverfahren berücksichtigt und umgesetzt. Für neue Baugebiete gibt es seit diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss des Rates zur klimagerechten Flächenentwicklung. Die Bauleitplanung sieht verpflichtend Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Bepflanzung von Vorgärten vor.

Die Aspekte Nachhaltigkeit und Klimaschutz sieht die Kommune in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft als verankert an. Dazu gehört auch die Aufstellung des Masterplans Grün, des gesamtstädtischen Grünkonzeptes, mit dem die Vernetzung und der Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Grünräume sichergestellt werden soll. Zudem werden schon jetzt Einzelmaßnahmen erprobt, die einen Beitrag zur Klimaanpassung und zur Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet leisten können. Dazu gehören die Anlage von neuen Standorten für Bäume im Straßenraum und die Schaffung einer extensiv begrünten Versickerungsmulde als Beitrag zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung. Keinen Zweifel lässt die Verwaltung daran, dass schon der Erhalt der Baumstandorte in der Innenstadt und ihrer Klimafunktionen einen erheblichen personellen und auch baulichen Aufwand erfordert. Zu einer Verbesserung des Klimas sollen Dach-, Hof- und Fassadenbegrünung sowie die Entsiegelung von Flächen beitragen.

Die Mitarbeit in der Zukunftsinitiative Klimawerk und die Aufstellung eines Regionalen Hitzeaktionsplans hat das Ziel, „eine lebenswerte, klimaresiliente, blau-grüne Region zu entwickeln“. Entsprechend dem Prinzip der Schwamm-Stadt soll der natürliche Wasserkreislauf erhalten werden, indem Regenwasser vor Ort zurückgehalten wird, versickert oder verdunstet. Die Verdunstung bewirkt eine Kühlung der Umgebung und trägt damit zur Hitze-Reduzierung bei.