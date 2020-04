Auf dem Marktplatz : Geschafft: Bruckhausen hat jetzt wieder einen Maibaum

Hünxe-Bruckhausen Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen hat die Aktion organisiert. Freuen durften die Aktiven sich nur unter Corona-Bedingungen: mit Sicherheitsabstand.

Nach dem erfolgreichen Neustart des Möllebeckfestes in Bruckhausen im vergangenen Sommer – organisiert durch den Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen (VFDB) – sollte in diesem Jahr ein neues Event folgen. Unter Beachtung rechtlicher Auflagen in der Corona-Pandemie schafften es Akteure des Vereins mit Hilfe von Fachleuten und Vereinstreuen, auf dem Danziger Platz in Bruckhausen einen Maibaum aufzustellen.